شكرا لقرائتكم خبر عن قدم أفلام مهمة وعمل معه جميع نجوم جيله.. ذكرى رحيل المخرج هنرى بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 23 فبراير، ذكرى وفاة المخرج هنرى بركات الذى قدم عدد من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ولد في حى شبرا بالقاهرة عام 1914 لأسرة من أصل لبناني، تخرج فى مدرسة الفرير الثانوية، ثم فى كلية الحقوق، ولم يمارس المحاماة.

بعد حصول هنرى بركات على ليسانس الحقوق سافر إلى "باريس" ليدرس الإخراج السينمائي ، وعاد إلى مصر وبدأ رحلته الفنية الطويلة بعد أن تخرج فى كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة عام 1935.

بدأ حياته الفنية مساعد مخرج وقد اكتشفته وقدمته الفنانة والمنتجة آسيا داغر حيث كانت تبحث عن مخرج يخرج لها فيلمًا جديدًا بعد أن تركها المخرج أحمد جلال بعد زواجه من ابنة أختها الفنانة ماري كوينى وإنشغلا معاً في تكوين شركة سينمائية فإتجهت المنتجة آسيا داغر للبحث عن مخرج جديد ليخرج لها فيلم الشريد عام 1942 الذي كان بداية رحلته السينمائية

بدأ مع بداية السينما فى مصر، كان ذلك فى عام 1935، لم تكن السينما المصرية قد بلغت عامها العاشر، واستطاع أن يقدم فى مسيرته التى امتدت إلى نصف قرن نحو 80 فيلما تنوعت بين الغنائى والتاريخى والكوميدى والسياسى.

أنتج أول عمل سينمائى له بمشاركة شقيقه شارل، وكان الفيلم من بطولة إستيفان روستى واسمه "عنتر أفندى"، إلا أن الفيلم فشل تجاريا واعترض "روستى" على أداء الممثلين، الأمر الذى استدعى أن يسافر هنرى بركات إلى باريس لدراسة السينما والإخراج، وعاد لتضعه المنتجة آسيا على بداية الطريق، لينتج أروع الأعمال فى تاريخ السينما المصرية، وأبرزها: "فى بيتنا رجل"، "الباب المفتوح"، "الحب الضائع"، "دعاء الكروان"، "حسن ونعيمة" الذى قدم فيه سعاد حسنى لأول مرة، "الخيط الرفيع"، "أفواه وأرانب"، "حسن بيه الغلبان"، «ليلة القبض على فاطمة"، "اذكرينى"، "لا عزاء للسيدات"، "الحرام" .

عمل هنرى بركات مع معظم نجوم جيله مثل فريد شوقى وعبد الحليم حافظ وليلي مراد وصباح ومحمد فوزى وهدى سلطان، وقدم سعاد حسنى للسينما من خلال فيلم حسن ونعيمة التى كان من المفترض أن تقدمه فاتن حمامة ولكنه قرر أن يقدم وجوه شابه جديده ووقع الإختيار على سعاد حسنى ونجح الفيلم نجاحا كبيرا أنطلقت من بعده سعاد حسنى لتغزو السينما بأعمال ثرية .