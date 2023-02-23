شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ تفاصيل الدورة الأولى المقرر إطلاقها في 29 أبريل المقبل، إذ تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس الساعة الواحدة ظهرا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ورئيس لجنة التحكيم المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد كبير من صناع السينما المصرية والعربية.

ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن أسماء المكرمين، وأعضاء لجان التحكيم، وتفاصيل مسابقاته المختلفة والتي تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة التي يوليها المهرجان اهتماما خاصا، حسبما أكد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس المهرجان، مشيرا إلى أنه سيشهد الإعلان عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات الثقافية والهيئات السينمائية، والجهات الداعمة للمهرجان.

ومن المقرر الإعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كل البلدان العربية من أجل تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى.

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.