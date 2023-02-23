شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح أول أغنية من ألبومها الجديد "ستنتهي الحرب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة كارول سماحة، جمهورها لألبومها الجديد" الألبوم الذهبى"، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" ستنتهي الحرب أول أغنية من الألبوم الذهبي الكليب الخميس 23 فبراير ٥ مساءً عبر قناتي على يوتيوب".

وطرحت النجمة كارول سماحة مؤخرا أغنيتها الجديدة "مغرومة بمين"، وهي أغنية رومانسية بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التى تعاونت معها سابقا فى 4 أعمال فنية، حققا بها نجاحا مبهرا خلال الفترة الماضية.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

وفى وقت سابق، قالت الفنانة كارول سماحة، إن مصر لها فضل كبير عليها فى مسيرتها الفنية قائلة " مصر لها فضل كبير عليا واحتضنتنى كما احتضنت الأم لولدها فى بداية مسيرته الفنية واشعر بالسعادة حال تواجدى مع الجمهور المصرى المميز " جاء ذلك خلال الحفل الفنى الذى أقامته بمناسبة اليوبيل الماسى لقنصلية لبنان بالإسكندرية.