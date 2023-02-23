شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يبدأ تصوير مشاهده فى "سق الكانتو " الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان أحمد صلاح حسنى تصوير أول مشاهده في مسلسل "سوق الكانتو" الأسبوع المقبل، بطولة النجم أمير كرارة الذى أنضم إليه مؤخرا، ويتم تصوير معظم مشاهد المسلسل داخل الديكور الأساسى للسوق بمدينة الانتاج الاعلامى.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

قال الفنان أحمد صلاح حسني، كنت محظوظا بأن بدأت مشوارى بالرياضة واللعب فى كرة القدم، لأنها تدفعك للحفاظ على ما أنت فيه كما أننى كنت محظوظا عندما احترفت فى سن صغير، مضيفا أن والدى كان لاعبا ومدير كرة بالنادى الأهلى ونشأت فى بيت رياضى وأهلاوى 100%.

وأضاف أحمد صلاح حسني خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحضرى على قناة "dmc"، كنت أعشق التمثيل وأنا لاعب فى النادى الأهلى وذهبت لوالدى وطلبت منه أن ألتحق بمعهد التمثيل لكنه رفض فى وقتها وكان معه حق، ودرست بكلية التجارة، وبعدها بـ 3 أشهر احترفت، وفى نفس الوقت هوس التمثيل كان يراودنى فى سرى.