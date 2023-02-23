خطوبة ماريتا الحلاني في باريس.. فمن هو العريس؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:52 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن خطوبتها، في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء، على الشاب كميل أبي خليل، رئيس قسم الإنتاج في تطبيق “أنغامي” للموسيقى.

‎وتلقت ماريتا البالغة من العمر 26 عاما التهاني والمباركات من جمهورها وعدد من المشاهير، آملين لها حياة سعيدة وهانئة مع عريسها.

‎ووثقت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني صورة عبر حسابها في إنستغرام ظهر فيها أبي خليل وهو يطلب يدها شريكة حياته المنتظرة، فيما علقت: “قلت نعم لحب حياتي.