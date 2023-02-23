كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:52 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن خطوبتها، في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء، على الشاب كميل أبي خليل، رئيس قسم الإنتاج في تطبيق “أنغامي” للموسيقى.
وتلقت ماريتا البالغة من العمر 26 عاما التهاني والمباركات من جمهورها وعدد من المشاهير، آملين لها حياة سعيدة وهانئة مع عريسها.
ووثقت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني صورة عبر حسابها في إنستغرام ظهر فيها أبي خليل وهو يطلب يدها شريكة حياته المنتظرة، فيما علقت: “قلت نعم لحب حياتي.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة ماريتا الحلاني في باريس.. فمن هو العريس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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