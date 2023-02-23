اصالة تحرج المايسترو هاني فرحات على المسرح وتثير الجدل.. ولكن!

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 02:52 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول من إحدى حفلات الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل الواسع بين مشاهير ومتابعين.

وكان المقطع المعني قد أظهر أصالة خلال الحفل، وقد أحرجت المايسترو هاني فرحات، حين ظن أن الإشادة موجهة له من قبلها، بينما تبين أنها كانت تشيد بالمايسترو خالد فؤاد”.

وإثر ذلك، تعرضت أصالة لحملة انتقادات واسعة، أبرزها هجوم الإعلامي أيمن سليم عليها، إذ اتهمها بمنشور عبر حسابه في “فيسبوك” أنها “سعت للانتقام من المايسترو فرحات، كونه قائد فرقة الفنانة أنغام، والتي نشب بينها وبين أصالة خلاف وقطيعة”.

ومن جانبه علق مدير الإعلام في دار الأوبرا المصرية محمد منير، بقوله:”الفيديو لا يمت للواقع بأي صلة، أولا الحفل ليس جديد، وأقيم في ختام مهرجان الموسيقى العربية عام 2019″.

وتابع: “النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستجرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي”.