شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "السكرية" فى مهرجان نجيب محفوظ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "السكرية"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات مهرجان نجيب محفوظ الذى تنظمه إحدى دور السينما، فيلم "السكرية" مأخوذ عن رواية ضمن ثلاثية شهيرة لنجيب محفوظ هى "بين القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية"، ومن بطولة يحيى شاهين ونور الشريف وعبد المنعم إبراهيم وميرفت أمين وزهرة العلا وتحية كاريوكا ومحمود المليجي وكتب السيناريو والحوار له ممدوح الليثي ومن إخراج حسن الإمام.





مهرجان نجيب محفوظ

يعرض المهرجان 7 أفلام روائية من كلاسيكيات السينما المصرية، منها أفلام مقتبسة عن روايات نجيب محفوظ، ومنها أفلام كان لمحفوظ دور في كتابة قصصها أو سيناريوهاتها وإعدادها السينمائي.

وشهد المهرجان خلال الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام لنجيب محفوظ منها "أنا حرة" الصادر عام 1959 مأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو له نجيب محفوظ فيما كتب الحوار السيد بدير، والفيلم من بطولة لبنى عبد العزيز وشكري سرحان وحسين رياض وكمال ياسين ومن إخراج صلاح أبو سيف.

أفلام نجيب محفوظ

ولد الأديب العالمى نجيب محفوظ في 11 ديسمبر عام 1911، وهو الأديب الذى استطاع أن يضع الرواية العربية فى مصاف العالمية، واستطاع أن يضع اسمه فى سماء الأدب العالمى، بعدما نال جائزة نوبل للآداب عام 1988 ليصبح الأديب العربى الوحيد الحاصل على نوبل في هذه الفئة حتى الآن.

والتفتت السينما إلى أعمال محفوظ الروائية وتم تحويل مجموعة كبيرة منها إلى أفلام سينمائية منها "اللص والكلاب" و"القاهرة 30" وغيرها من الشرائط السينمائية المهمة.