رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالا بيوم التأسيس.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 23 فبراير 2023 12:55 صباحاً - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، الأربعاء، بيوم التأسيس في المملكة حاملا السيف ومرتديا الثوب السعودي.

ونشر حساب قناة الإخبارية على تويتر، فيديو للدون محتفلا مع بعض زملائه بيوم التأسيس مرتديا الزي السعودي وحاملا السيف مؤديا رقصة العرضة الشهيرة في المملكة.

وجاء في تغريدة الإخبارية: “بالزي السعودي.. لاعب النصر كريستيانو رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالا بـ #يوم_التأسيس.

وتحتفل السعودية في 22 فبراير بيوم التأسيس بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة، بحسب أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز منذ نحو عام.