شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة النحات جمال السجينى فى فيلم تسجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة الفنون التشكيلية، بالموسم الثاني من البرنامج، قصة حياة النحات جمال السجيني، خلال فيلم تسجيلي بصوت الفنان أحمد أمين، حيث التحق بمدرسة الفنون الجميلة وتعلم على يد نحات سويدى، استخدم البرونز والنحاس وطورها وقدم أعمالا عظيمة مستوحاة من التراث المصري، سافر لفرنسا ليرى تطورات فنون النحت، ورأي أعمال أشهر الفنانين في العالم، عُيّن كمدرس للنحت في كلية الفنون الجميلة، ومن أهم أعماله تمثال الشاعر أحمد شوقي.



النحات جمال السجينى

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.