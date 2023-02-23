شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق الدوم محمد عصام يرسم على 151 تذكرة مترو بقلم جاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم متسابق الدوم محمد عصام، خلال مسابقة الفنون التشكيلية بالموسم الثاني من البرنامج، رسومات على 151 تذكرة للمترو بقلم جاف، وأوضح أنه كان يقضى وقتا طويلا بالمترو فكان يستغل هذا الوقت في الرسم يوميا، وعلق عليه الدكتور أشرف رضا عضو لجنة التحكيم: "فكرة مبتكرة وذكية جدا".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.