شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن فى كواليس "كشف مستعجل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن (توتا) تصوير مسلسل "كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it فى شهر رمضان المقبل، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، بينما يقدم مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية "طبيب نفسي" يدعى "يوسف".

وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، وقال في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

وأضاف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوى على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، وقال: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في إطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، وأكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التى ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".

وعن تعاونه مع فريق العمل قال خاطر: "بالطبع سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، بداية من المنتج كريم أبو ذكري، الذي يوفر كافة الإمكانيات اللازمة لفريق العمل، وبالنسبة لصديقي محمد عبدالرحمن "توتا" بيننا تفاهم كبير ناتج عن عملنا معا في أعمال كثيرة، أما هنادي مهنا فهي فنانة موهوبة وتظهر بشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل".

وقال محمد عبد الرحمن: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً:"العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

وأشار عبد الرحمن إلى:"ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مره على الجريمة في إطار كوميدي"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏في النتيجة النهائية ‏للمسلسل".

وكشف أن الفنانة ميمي جمال تقدم دور والدته خلال ‏‏الأحداث، كما يقدم ‏الفنان القدير أشرف عبدالغفور دور والده الذي يعاني من ‏‏زهايمر، وهو ما يضعه ‏في مواقف كوميدية كثيرة، وقال: "العلاقة بيني وبين هنادي ‏‏مهنا التي تقدم دور ‏شقيقتي علاقة غريبة جدا، أما علاقتي بإلهام وجدي التي تقدم ‏‏دور زوجتي فهي ‏أكثر غرابة".

تدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، محمد عبدالرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري.