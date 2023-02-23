شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة الفنانة التشكيلية "جاذبية سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة الفن التشكيلي بالموسم الثاني منه، قصة حياة الفنانة التشكيلية جاذبية سري، من خلال فيلم تسجيلي بصوت الفنان أحمد أمين، من بداية اهتمامها بالفن بعدما نشأت في أسرة فنية، وشجعها أعمامها على الفن، حصلت على شهادتين في الفن هما فنون جميلة والتربية الفنية، وسافرت في منحة لأوروبا وأكملت دراستها العليا، بدأت كمدرسة رسم إلى أن وصلت إلى أستاذ التصوير فى كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وكانت أول فنانة مصرية يعرض لها لوحة فى متحف بنيويورك.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.