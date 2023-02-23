فن ومشاهير

نهلة خليل تقدم شخصية " غنوة " الباحثة عن تراث سلامة حجازي

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القاهرة - سامية سيد - نقدم المطربة نهلة خليل شخصية " غنوة " الباحثة الموسيقية التي تذهب للبيت الذي نشأ وترعرع وعاش فيه الفنان سلامة حجازي وتقابل هناك العشوائية الغنائية فتحاول أن توعيهم وتنور بصيرتهم بالفن الجيد الذي يحترم عقل المشاهد ، وتعود به لزمن سلامة حجازي ليشاهدوا جمال الفن وروعته في هذا العصر، وكيف كانت الكلمة تنتصر واللحن يزيد الكلام جمالا فيخرج لنا روائع الأعمال .

الفنانة نهلة خليل صوت مصري قوي قدمت من قبل وجسدت شخصية أم كلثوم في مسرحية " سيرة حب " وهي من الأصوات التي تسلطن من يسمعها ، وتشارك حاليا في مسرحية " قمر الغجر " مع الدكتور عمرو دوارة .

وجدير بالذكر أن مسرحية يا شيخ سلامة ترصد قصة حياة رائد المسرح الغنائى فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب على الهلباوى، ويشارك فى البطولة : مراد فكرى، نهلة خليل، سلمى عادل، حسنى عكرى،  سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، أحمد شومان، سحر عبد الله، محمد عمر، أحمد مصطفى، زهرة إبراهيم ، صابر عبد الله،  ريهام درويش ، محمد أبو عيسى ، محمد بيومي ،  إبراهيم غنام ، رشا نور ،   شيماء الهلالي ، حسام ياسين ، حبيبة رشاد ،  محمد السبكى.

مسرحية "يا شيخ سلامة" تأليف يسرى حسان ، وألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي عطية ، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة جودة ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب.هيئة الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، إشراف المخرج وليد طه.

نهلة خليل في دور غنوة
نهلة خليل في دور غنوة

 

نهلة خليل
نهلة خليل

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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