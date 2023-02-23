شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة خليل تقدم شخصية " غنوة " الباحثة عن تراث سلامة حجازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقدم المطربة نهلة خليل شخصية " غنوة " الباحثة الموسيقية التي تذهب للبيت الذي نشأ وترعرع وعاش فيه الفنان سلامة حجازي وتقابل هناك العشوائية الغنائية فتحاول أن توعيهم وتنور بصيرتهم بالفن الجيد الذي يحترم عقل المشاهد ، وتعود به لزمن سلامة حجازي ليشاهدوا جمال الفن وروعته في هذا العصر، وكيف كانت الكلمة تنتصر واللحن يزيد الكلام جمالا فيخرج لنا روائع الأعمال .

الفنانة نهلة خليل صوت مصري قوي قدمت من قبل وجسدت شخصية أم كلثوم في مسرحية " سيرة حب " وهي من الأصوات التي تسلطن من يسمعها ، وتشارك حاليا في مسرحية " قمر الغجر " مع الدكتور عمرو دوارة .

وجدير بالذكر أن مسرحية يا شيخ سلامة ترصد قصة حياة رائد المسرح الغنائى فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب على الهلباوى، ويشارك فى البطولة : مراد فكرى، نهلة خليل، سلمى عادل، حسنى عكرى، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، أحمد شومان، سحر عبد الله، محمد عمر، أحمد مصطفى، زهرة إبراهيم ، صابر عبد الله، ريهام درويش ، محمد أبو عيسى ، محمد بيومي ، إبراهيم غنام ، رشا نور ، شيماء الهلالي ، حسام ياسين ، حبيبة رشاد ، محمد السبكى.

مسرحية "يا شيخ سلامة" تأليف يسرى حسان ، وألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي عطية ، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة جودة ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب.هيئة الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، إشراف المخرج وليد طه.



نهلة خليل في دور غنوة