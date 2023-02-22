بسبب “زبال”.. ديما صادق تهاجم نادين نسيب نجيم ونضال الاحمدية تتدخل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:51 مساءً - انتقدت الإعلامية اللبنانية ديما صادق قيام مواطنتها الممثلة نادين نسيب نجيم باستخدام كلمة “زبّال” كشتيمة رداً على أحد متابعيها على “تويتر”.

وفي التفاصيل، فقد كتبت نجيم تغريدة عبر حسابها على “تويتر” بعد حصول هزة أرضية شعر بها اللبنانيون، قائلة: “هزّة أرضية هلئ صرلي من مبارح عم حس انه في شي غريب وما نمت مبارح بالليل”، فردّ أحد متابعيها على “تويتر”، قائلاً: “شوفي شو عم تاكلي بالليل قبل ما تنامي؟”، فردّت نجيم قائلة: “زبّال”.

ونشرت الإعلامية ديما صادق ردّ نجيم معلّقة: “ولو؟ ولو؟! ممثلة لبنانية بتستعمل مهنة “الزبال” كشتيمة؟! شيء مخزي جداً انه يكون مستوى الوعي والانسانية والشعور والثقافة متدني لهذه الدرجة عند اشخاص بأثروا بملايين المعجبين. طبعا من المسلمات انه ما في شي مهين بأي مهنة، المهين للجنس البشري انه يكون في ناس يفكروا بهالطريقة”.

فردّت نجيم على ردّ صادق قائلة: “حبيبتي ديما إنت معودة على المسبات والشتايم بتحسّي حالك عندك قيمة أنا ما معودة راسي ما بيحملني هيك اتربيت خاصة اذا حدا اتطاول عليي بشكل كتير بشع. والزبّال هو يلي بكب وسخه وين ما كان ونفسيته وسخة. يلي بنظف ما اسمه زبال وما بعيطله زبال لانه بكون عم بجرحه هيك علموني بالمدرسة”.

وقد تدخل في هذا الخلاف عدد من الاعلاميين والفنانين مثل المخرج لوسيان بورجيلي الذي أكد ان كلمة “زبال” تستعمل لمن يقوم بجمع النفايات وليس بالمعنى الذي اوضحته نادين نسيب نجيم.

اما الاعلامية نضال الاحمدية فقد كتبت “الى المذيعة المدافعة عن #الزبال والى المعتدين على #نادين_نسيب_نجيم باللبناني السلانغ بقول انكن زبالين بالجملة والمفرق. #زبال عبارة يستخدمها كل لبناني سرا ضد من يعتدي عليه لكن حين تقولها نادين علنا تصبح جريمة. يلعن النفاق والاستعراض ويلعن ساعتكن #نضال_الأحمدية”.