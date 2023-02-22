شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا لـ"مساء dmc": مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" كوميدى وخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة يسرا، أصبت بدور برد شديد منذ 6 أيام، وأخذت علاج والحمد لله أتحسن ببطء، وسعيدة بمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذى سيعرض فى رمضان، فهو كوميدى وخفيف وبه حجم كبير من الهزار والضحك.

وأضافت الفنانة يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، حبيت المسلسل لأن الناس تريد أن تضحك وتكون سعيدة، ولأننا ولاد نكتة وبنحب الضحك.

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن تجربة "عنبة" جميل، والفنانة "شيماء" ست محصلتش، و"مايان" بنوتى من أيام فيلم "حرب كرموز"، ولذا العمل سيخرج بشكل رائع.

تخوض النجمة يسرا، تجربة درامية جديدة، ومختلفة في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

وانتهت يسرا من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل على مدار الأسابيع الماضية، وذلك في العديد من المناطق المتفرقة بأكتوبر ومطار القاهرة ورأس البر، وتستعد خلال الفترة المقبلة للتصوير في أكثر من محافظة أخرى لاسيما وأن الأحداث تتطلب التنقل بين المدن والمحافظات.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.