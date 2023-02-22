شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب عن مسلسل "العمدة": مختلف بشكل كبير وانتظرونى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب، أنا سعيدة بسماع صوت الفنانة يسرا وألف سلامة عليها، وانا كنت مصابة بدور برد، لافتة إلى أن دور "ثريا" فى مسلسل "العمدة"، طيبة ومن بيئة بسيطة ومستسلمة وهناك روح فى المسلسل متواجدة وجميعا بنحب بعض.

وأضافت مى كساب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، الكل يحب دوره لأن الورق عادل ما بيننا، وكل دور له أحداث وتطورات، لافتة إلى أنه يتبقى لها 3 أيام على إنتهاء التصوير و13 يوما للمسلسل.

وأكدت مى كساب نعمل على الإنتهاء من المسلسل قبل شهر رمضان حتى لا يتم إرهاق أحد، وأوعد الناس بان يروا مسلسل مختلف بشكل كبير وسعيدة بهذه التجربة، وانتظرونى فى رمضان.

وروجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل.

ونشرت مي كساب صورة لها من كواليس العمل وهي تظهر بالحجاب، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: " ثريا، استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان يجمعنا، رمضان 2023 ربنا يدينا من كرمه وفضله".