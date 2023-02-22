رابح صقر يُطالب متابعيه بمعرفة الأغاني التي يريدون سماعها في حفله القادم

يستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 2 مارس من الشهر القادم تحت عنوان " ليلة الصقر"، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي وقت سابق أزاح حساب " روتانا لايف" الستار عن الملصق الدعائي للحفل، الذي ظهر عليه رابح منفرداً ومن خلفه فرقة موسيقية، معلقاً " ليلة بتكون غير ..ترقبوا ليلة الصقر يوم 2 مارس..محمد عبده أرينا ، قريبا ستطرح تذاكر الحفل".

وحرص الفنان رابح صقر على التواصل مع محبيه وجمهوره، للتعرف على أسماء الأغاني التي يريدون سماعها ، حيث نشر الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على " انستغرام"، معلقاً " هلا يا أغلا جمهور.. وش حابين تسمعون في ليلة الصقر..آمرو تدللو".

ليلة صوت الأرض

وشارك الفنان رابح صقر، في حفل " ليلة صوت الأرض" التي أقيمت فعاليتها على مسرح بكر الشدي في الرياض للإحتفاء بالمسيرة الفنية للفنان الراحل طلاح مداح.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وخلال الحفل قدم رابح أغنية للراحل طلال مداح وهي "اليوم يمكن تقولي" وهى من كلمات لطفي زيني، وألحان وغناء وتقول كلماتها .." اليوم يمكن تقولي يا نفسي أنك سعيدة .. تشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديدة... تسعة وعشرين عام ضاعت وسط الزحام.. ليلي ونهاري وقلبي أصبح يحب الظلام... وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك.. غيّرت مجرى حياتي شفت السعـادة معاك... مرت علي ظروف الحب فيها تجاري".

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