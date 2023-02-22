شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا دكتورة إعلام وزوجة لابن عمتها فى مسلسل "1000 حمد لله على السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزوج النجمة يسرا من ابن عمتها خلال أحداث مسلسلها الجديد "1000 حمد لله على السلامة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، وتجسد خلاله شخصية "سميحة جاهين" دكتورة للإعلام.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى 2022 مسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.