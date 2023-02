شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جوائز جولدن جلوب إلى موعدها الأصلى في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة جوائز The Golden Globes عن عودة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز ليقام أول يوم أحد من العام كما جرت العادة من قبل جائحة كورونا، إذ من المقرر أن يقام حفل جوائز المقبل والذي يحمل رقم 81 في 7 يناير 2024.

بينما تستمر جوائز جولدن جلوب في إجراء مجموعة متنوعة من التغييرات ، فإن إحدى القواعد التي تمكنت جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود من إعادتها أخيرًا بعد التأخيرات المتعلقة بوباء كورونا وهي إقامة الحفل في يوم الأحد الأول من العام.

يشار إلى أنه في النسخة الماضية من حفل الجوائز، فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم موسيقى أو كوميدى الفنان كولين فاريل عن دوره في فيلم The Banshees of Inisherin، فيما نالت ميشيل يوه جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى عن دورها فى Everything Everywhere All at Once.

ونالت أغنية فيلم RRR جائزة جولدن جلوب أفضل أغنية أصلية، بينما نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى كينتا برونسون عن مسلسل Abbott Elementary، كما نال جيرمى ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن مسلسل The Bear.

وفازت أنجيلا باسيت بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة عن Black Panther: Wakanda Forever ونال جوناثان كي كوان أفضل ممثل مساعد، فيما نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية فيلم Babylon ، وحصل تايلر جيمس ويليامز على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن مسلسل Abbott Elementary.