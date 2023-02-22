شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يطرح أحدث أغنياته "ظلموك يا غالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حلمي عبد الباقى أحدث أغانيه بعنوان " ظلموك يا غالى" على يوتيوب، وتعاون فيها مع المؤلف زياد حسن والملحن عمر عادل والموزع أسامة سعيد.

وانتهى حلمى عبد الباقى مؤخرا من تسجيل أغنية بعنوان "ما فيش مجاملة" ويعتزم طرحها قريبا.

كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991.