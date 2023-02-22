شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيتزولد من مهرجان برلين: رواية لشكسبير سبب تقديمي Afire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان برلين السينمائي مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم Afire، المصور السينمائي هانز فروم والمنتج أنطون كايزر ولانجستون أويبيل باولا بير والمخرج كريستيان بيتزولد وتوماس شوبرت وإينو تريبس والمنتج فلوريان كورنر فون جوستورف.

ومن جانبه قال المخرج كريستيان بيتزولد: "منذ 3 سنوات كنت اجلس هنا مع بولا بير، ومن ثم سافرنا إلى فرنسا وأصبنا بفيروس كورونا، ولمدة 4 أسابيع كنت افكر في الفكرة، وبسبب احلام الحمى، وحرائق تركيا التي حدثت في الصيف، والتي شاهدتها انا وزوجتي، رشح لي أحد اصدقائي رواية لشكسبير، ومن هنا بدأت الرحلة مع التفكير في طريقة لطرح العمل".

وأضاف كريستيان بيتزولد "، خلال التصوير كان على بولا التحضير كثيرا لمشهد إلقاء القصيدة بالفيلم، خاصة أنه يجب أن تقولها بشكل مختلف عن العادي لأنها تكشف عن جانب مختلف وجديد في حياتها، وكان مشهد اعادتها من جديد تضفي نوعا مختلفا من الحميمية في العلاقة بينهما، عندما يستمع المشاهدون الى قصيدة، يجب أن يشعروا أنها أغنية".

فيما قال الممثل الشاب توماس شيكبرت : الأمر كان ممتع جدا خلال تصوير الفيلم، خاصة أن العلاقة بيني وبين بولا رومانسية وتنقل المشاهد الى عالم أخر.

فيما قال مدير التصوير هانز فروم، "العمل مع كريستان دائما ممتع وأنا ممتن له، وعن مشاهد الحريق ، أكد أنه استغرق الكثير من التفكير لجعله بدون أي خسائر.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.