شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تنتظر 3 أفلام سينمائية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة شيرين رضا حاليًا حالة من النشاط الفنى، إذ تنتظر عرض عدد من الأفلام تشارك بها، بالإضافة إلى تعاقدها على عدة أعمال ستبدأ تصويرها الفترة المقبلة، حيث انتهت شيرين من تصوير فيلم " مغامرات كوكو" الذى يعد أولى بطولات بيومى فؤاد المطلقة، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، أوس أوس، نانسي صلاح، إيهاب فهمي، منة فضالي، عمرو عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، إسراء عبدالفتاح، سارة سلامة، وشيماء سيف، من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما تنتظر عرض فيلم "في عز الضهر" بطولة النجم العالمى المصرى مينا مسعود، والذى يعد أول فيلم مصري له، تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

وتعاقدت شيرين رضا مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم "وش في وش" بطولة النجم محمد ممدوح تايسون وامينة خليل، ومحمد شاهين وعدد من الفنانين الآخرين، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوى، ومن المقرر أن تبدأ تصويره منتصف الشهر الجارى، كما تفاضل شيرين رضا حاليا بين أكثر من سيناريو درامى لتحدد وجهتها الدرامية الفترة المقبلة .