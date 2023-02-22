شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة.. يسرا في رحلة بحث كوميدية عن هوية عائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة ومختلفة في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

وانتهت يسرا من تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل على مدار الأسابيع الماضية، وذلك في العديد من المناطق المتفرقة بأكتوبر ومطار القاهرة ورأس البر، وتستعد خلال الفترة المقبلة للتصوير في أكثر من محافظة أخرى لاسيما وأن الأحداث تتطلب التنقل بين المدن والمحافظات.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

وقدمت يسرا فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل فى إطار اجتماعى لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مى كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.



يسرا ومايان السيد وشيماء سيف



يسرا وشيماء سيف



محمد ثروت وشيماء سيف



يسرا ومايان السيد وادم الشرقاوى