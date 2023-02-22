شكرا لقرائتكم خبر عن "شارموفرز" يطرح "وبعدين" الأغنية السادسة من ألبوم" كرفان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة شارموفرز أغنية "وبعدين" وهى الأغنية السادسة من ألبومها الجديد "كرفان"، وفى هذا الألبوم تقدم شارموفز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

كليب "وبعدين" يشارك فيه لأول مرة مع النجم أحمد بهاء، الفنان والموزع الموسيقى"نوفو" الذى اشتهر بتقديمه العديد من أغانى الــ covers الغربية، وتعاون مع الموزعين الموسيقيين "عيسى وأسود".. والكليب من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته حول معنى ومفهوم كلمات الأغنية، فى إطار فشل قصة حب، مليئة بالذكريات، كثرت فيها العديد من محاولات العودة.

أغنية " وبعدين " كلمات وألحان أحمد بهاء ونوفو، موسيقى وتوزيع عيسى وأسود، وتقول كلمات " وبعدين ".

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم

ذكرياتك مدفونة كلمات مكتومة

بحاول انساكى بعيد نفس الغلط تانى

شوفيلك شوفة انتى طريق و انا طريق

راكب الموج و انتى عارفة قدرى

موجود لو تسألى موجود لو تحتاجينى

سايبة الدنيا واللى فيها ليه فكرتنا مش حقيقة

لو كان الهم اثر فينا نرجع و نقول

طب بيبى و بعدين

حاولت كل حاجة الحب راح فين

ما يدوم معدوم