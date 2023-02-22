شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يجهز لفيلمه الجديد" البقاء للأصيع" مع غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الممثل أحمد ادم لتصوير فيلمه الجديد " البقاء للأصيع " الذى تشاركه البطولة فيه غادة عبد الرازق، ومعهما بيومى فؤاد وسليمان عيد، وهو فيلم إجتماعى لايت كوميدى ويجرى الان اختيار باقى فريق العمل ومعاينة مواقع التصوير.



قال الفنان أحمد آدم خلال برنامج "آدم شو"، على شبكة تليفزيون الحياة، ودعنا منذ يومين "عيد المحن" لكنه لم يودعنا، موضحا أن الحب يبحث عنا وستأتى اللحظة التى تجد فيها شريك أو شريكة حياتك، وأن هناك ملايين بيحبوا بعض.

أضاف أحمد آدم خلال الحلقة، لا تأتى جوار زوجتك وهى تطبخ أو تذاكر للأطفال أو تمسح، لا تأتى بجوارها أبدا حتى لا تضربك، وعليك أن تتعلم كيف تتعامل مع الأنثى وهى غاضبة.

واستضافت الحلقة أيضا رحاب هانى مؤلفة 4 كتب فى العلاقة الزوجية، والتى قالت إن المرأة تتوقع من زوجها رومانسية زائدة، والبعض يتغاضى عن أشياء حتى تسير المركب، موضحة أن بعض الأشخاص عندما ترى أن الطرف الآخر تعلق به يتراجع للخلف "ويخلع".

ولفتت رحاب هانى إلى أن كل رجل يبحث عن امرأة تشبه والدته، مشيرة إلى أن زيادة الطلاق تأتي بسبب عدم الإلتزام وتحمل المسئولية وأشياء صعبة وأخرى جميلة ستواجه الطرفين.

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.