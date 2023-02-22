شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان مديرا لمسرح الطليعة للسنة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة، أمس الثلاثاء قرارا بتكليف الفنان عادل حسان مديرا لفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح لعام جديد، وذلك للعام الثالث على التوالى، بناء على ترشيح المخرج خالد جلال - رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

يذكر أن عادل حسان تولى إدارة الطليعة للمرة الأولى في فبراير 2021 ، بعد تجربة دامت لأكثر من أربع سنوات في إدارة مسرح الشباب قدم خلالها عدد كبير من العروض المسرحية وصلت لأكثر من 20 عرضا، بخلاف تنفيذ عدد من الورش الفنية ، فضلا عن حصول الفرقة على عدة جوائز هامة من المهرجان القومي للمسرح المصري عبر دوراته المختلفة .

وفي الطليعة أنتجت الفرقة منذ توليه إدارتها 10 عروض مسرحية خلال عامين، وحصلت علي جائزة أفضل عرض مسرحي ( الحب في زمن الكوليرا ) من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة 2022 ، إضافة إلى فوز العرض المسرحي ( ليلة القتلة ) بجائزتين دوليتين في التمثيل والسينوغرافيا من مهرجان الأردن المسرحي دورة 2022 ، كما نفذت الفرقة عدد من الورش الفنية في الحكي و الكتابة والإخراج .

ويشهد مسرح الطليعة حاليا تقديم مسرحية ( بيت روز ) بقاعة صلاح عبد الصبور ، وتستعد الفرقة لافتتاح مسرحية ( باب عشق ) خلال موسم عيد الفطر القادم.

يذكر أن الفنان عادل حسان تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2000 ، وقدم من إخراجه للمسرح المصري عددا من العروض أبرزها ( قواعد العشق ال 40 ، موت فوضوي صدفة ، الجبل ، يوم سعيد ) ، وتولي إدارة عدد من المواقع الهامة بوزارة الثقافة منها إدارته وتأسيسه للمركز الإعلامي للبيت الفني للمسرح عام 2009 ، و إدارته للإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة لمدة عامين في 2019 ، كما شارك في عضوية عدد من لجان التحكيم والمشاهدة أبرزها مهرجان إبداع للعروض المسرحية الجامعية الذي تنظمه وزارة الشباب.