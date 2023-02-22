شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يجرى أشعة بعد إصابته فى يديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل فى يديه، ومن المقرر أن يجرى غدا أشعة للوقوف على تفاصيل إصابته من جانب الأطباء.

ونشر مصطفى كامل صورة لإصابته فى يديه وعلق: قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله فى السراء والضراء.. اللهم أنت الشافى.. اللهم أنت الصاحب فى السفر.. أعود بإذن الله غدًا لاستكمال الأشعة والعلاج.. دعواتكم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، قد قررت معاقبة أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، حيث أصدرت النقابة بيانًا رسميًا جاء فيه: أصدر مجلس التأديب قرارًا حسم فيه إدانة أحمد رمضان أحمد شعبان المحال إلى التأديب بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادتين 61 و62 من القانون رقم 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية.

وتابع بيان نقابة الموسيقيين: وتوجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيًا".

واختتم البيان: "وقد تجلى القرار في أوضح صورة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبة التأديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض".