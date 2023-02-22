شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر يسرا فى مسلسل "1000 حمد لله ع السلامة" رمضان المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة يسرا من تصوير جزء كبير من أحداث مسلسلها الجديد 1000 حمد لله ع السلامة الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث صورت يسرا مشاهدها في العديد من المناطق المتفرقة بأكتوبر ومطار القاهرة ورأس البر، وتستعد خلال الفترة المقبلة للتصوير في أكثر من محافظة أخرى، لاسيما وأن الأحداث تتطلب التنقل بين المدن والمحافظات.

وتظهر يسرا خلال أحداث المسلسل فى دور دكتورة إعلام تدعى "سميحة جاهين" وهى أم لشاب وشابة، وتقدم الدراما الاجتماعية الكوميدية في العمل الذى يكتبه محمد ذو الفقار ويخرجه عمرو صلاح وتقف على إنتاجه شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له.

وحصلت يسرا على إجازة من تصوير المسلسل بعد تعرضها لوعكة صحية ألزمتها البقاء في المنزل، حيث طمأنت يسرا الجمهور على حالتها الصحية من خلال الخليج 365" مؤكدة أنها بخير وأنها مصابة فقط بدور برد شديد ألزمها المنزل و"أنها بخير الحمد لله".

وقدمت يسرا فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل فى إطار اجتماعى لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مى كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.



يسرا ومايان السيد وشيماء سيف