حفل غنائي يجمع كل من الفنانة هيفاء وهبي وإليسا في الدوحة 9 مارس

تحيى كل من الفنانة إليسا وهيفاء وهبى حفلا غنائيا يوم 9 مارس فى الدوحة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشرت هيفاء وهبى بوستر ترويجيا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

طرحت شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، الإعلان التشويقى الأول لفيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث بدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية للفيلم مبكراً، وتستعد لطرح البرومو خلال الفترة المقبلة، كما طرحت البوستر الدعائى للفيلم.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرين.

وكانت آخر أعمال شركة AKA فيلم "خطة مازنجر" الذى عرض في السينمات فى أغسطس الماضى، وهو بطولة ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.

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