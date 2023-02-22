شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يسرا بدور برد شديد يلزمها المنزل ويستلزم الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة يسرا الجمهور على حالتها الصحية، حيث أكدت أنها بخير وأنها مصابة فقط بدور برد شديد ألزمها المنزل و"أنها بخير الحمد لله".

النجمة يسرا تخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل "1000 حمد لله على السلامة"، والتى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، إذ إنها تجسد خلال الأحداث دور دكتورة للإعلام تدعى "سميحة جاهين".

كما يشارك فى بطولة المسلسل بجوار يسرا كل من: مايان السيد، شيماء سيف، مطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة درامية له، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

يشار إلى أن يسرا نافست فى رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل فى إطار اجتماعى لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مى كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.