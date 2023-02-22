شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يطرح أغنية "إلى حد ما" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب "أبو" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إلى حد ما"، وهى أغنية بسيطة تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.
أغنية "إلى حد ما" هى التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.
وتابع "أبو" أن باسم عادل كتب كلمات الأغنية، وأنه استأذنه في إضافة تعديل " المصرية.. ست بنات الدنیا دیة" وأنهم رحبوا بالفكرة وأعجبوا بها، بالإضافة إلى إعجاب الجمهور وتفاعلهم مع الأغنية، موضحًا أن الأغنية مقدمة إلى الست المصرية.
وأكد خلال اللقاء: "الست المصرية ليها توليفة مختلفة عن أي ست تانية، الست المصرية بتبقى في ضهر زوجها في السراء والضراء، وأصيلة وجدعة"، مشيرًا أنه لم يتعمد أن يظهر باستايل غنائي مختلف، ولكنه حرص على عمل ما يحبه فقط.