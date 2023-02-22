شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يطرح أغنية "إلى حد ما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب "أبو" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إلى حد ما"، وهى أغنية بسيطة تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

أغنية "إلى حد ما" هى التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.

وكان تحدث المطرب أبو عن كواليس أغنيته الجديدة "أنت حلوة" خلال حلوله ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، وقال إنه التعاون الأول له مع الملحن محمد النادي، وإنه أحب رحلة الأغنية.