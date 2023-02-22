شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال يحصد 13مليون جنيه فى 5 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أخي فوق الشجرة" الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و179 ألفا و990 جنيها في خامس أسابيع عرضه في السينمات المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم الفترة الماضية 13 مليون و130 ألفا و45 جنيها.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذى عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.