شيماء سيف تثير قلق الجمهور حول الوضع الصحي ليسرا

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 05:51 مساءً - كشفت الفنانة شيماء سيف عن تعرض الفنانة يسرا لوعكة صحية دون أن تذكر طبيعة المرض الي أصابها، وهو الأمر الذي أثار قلق الجمهور حول وضعها الصحي .

نشرت شيماء سيف عبر حسابها على موقع “انستجرام”صورة تجمعها بالفنانة يسرا من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “1000 حمد الله على السلامة” .

وكتبت في تعليقها عليها متمنية ليسرا الشفاء العاجل: “سلامة قلبك يا حتة من قلبي .. إن شاء الله يارب تخفى وتبقى زى الفل .. بحبك أوى” .

يذكر أن مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي .

ويشارك في بطولته: يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوى، محمد ثروت وغيرهم .. ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح .