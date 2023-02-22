أحمد عزمي يثير الجدل بتدخين “الشيشة” على الهواء في برنامج تليفزيوني

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 05:51 مساءً - أثار الفنان المصري أحمد عزمي حالة من الجدل بعد ظهوره وهو يدخن الشيشة خلال استضافته في برنامج “البصمة” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس .

نشر نزار الفارس مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” من الحلقة ظهر به برفقة أحمد عزمي، ويقوم الأخير بتدخين الشيشة وتبعه “الفارس” في ذلك أيضا .

كتب “الفارس” في تعليقه على الفيديو: “أول من شرب النركيلة في لقاء تليفزيوني عربي الفنان المصري أحمد عزمي” .

وكشف أحمد عزمي عن تحديه لنزار الفارس في أن يصعدا سويا إلى أعلى الهرم ويقوما بتصوير الحلقة هناك، فيما أبدى الإعلامي العراقي موافقته على هذا التحدي .

وتحدث الفنان المصري في اللقاء عن أن كل مرحلة في الحياة لها جمالها، وبسؤاله عن المرحلة الأفضل في حياته، أجاب أحمد عزمي قائلا: “لسه معشتهاش” .