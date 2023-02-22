الصور الأولى من مسلسل “الكبير أوي 7”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 05:51 مساءً - كشفت شركة “سينرجي” الشركة المنتجة لمسلسل “الكبير أوي” عن الصور الأولى من كواليس تصوير الجزء السابع من المسلسل والمقرر عرضه في رمضان 2023 .

ظهر في الصور الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصيتي “الكبير وجوني” في المسلسل برفقة الفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية “مربوحة” في الموسم السادس، وأيضا مع الفنان محمد سلام صاحب شخصية “هجرس” .

كما ظهرت أيضا في إحدى الصور الفنانة سما إبراهيم التي جسدت شخصية “الكبيرة فحت” عمة الكبير في الموسم الماضي بين أحمد مكي ورحمة أحمد .

وكان قد انتهى “مكي” مؤخراً من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم “ولعها يا كبير”، وذلك لتكون ضمن أحداث الجزء السابع من المسلسل .

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل” الكبير أوي” كلا من الفنانين: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلي عز العرب، محمد سلام ورحمة أحمد .

بالإضافة إلى: حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفي غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية .. ومن تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي .