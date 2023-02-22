النجمة العالمية سيلينا غوميز تتمنى أن تكون بجمال بيلا حديد

مجدداً، أثبتت النجمة العالمية سيلينا غوميز أنها متصالحة مع نفسها وشكلها، ولا تقارن نفسها بغيرها في محاولة للتفوق حتى لو كان الأمر يتعلق بحبيبة صديقها السابق.فقد عبرت المغنية عن انبهارها بجمال عارضة الأزياء الأمريكية، من أصل فلسطيني، بيلا حديد، بعد أن نشرت مقطعاً على حسابها في "تيك توك" مستخدمة فيلتر يضيف مكياجاً إلى الوجه، جعلها تبدو بجمال بيلا حديد، بحسب تعبيرها، وكتبت النجمة على الفيديو : "يا ليتني كنت في جمال بيلا حديد"، ومن بعدها نشرت فيديو آخر قالت فيه: "ولكنني سيلينا غوميز .. حتى الاسم ليس جذاباً".واللافت أن سيلينا غوميز كانت تواعد المغني الكندي ذا ويكند عام 2017، وبعد مرور شهرين فقط على انفصاله عن بيلا حديد، واستمرت علاقتهما مدة 10 أشهر، إلا أن النجم عاد من بعدها مجدداً للارتباط ببيلا عام 2018، لكنهما انفصلا مرة أخرى في العام التالي.

لست عارضة أزياء

وكانت المغنية الأمريكية، وخلال حديثها مؤخراً في بث مباشر عبر حسابها على موقع الفيديوهات “TikTok ”، تطرقت النجمة للانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

وقالت غوميز: "أنا لست عارضة أزياء ولن أكون أبداً"، كما طلبت من متابعيها الذين لا يعجبهم ذلك أن يرحلوا.كما أشارت النجمة، البالغة من العمر 30 عاماً، إلى أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يتسبب في تقلبات كبيرة في الوزن، حيث قالت: "عندما أتناول الدواء، أميل إلى تخزين الكثير من المياه في جسمي، وهذا أمر طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عنه، أفقد الوزن نوعاً ما".وأضافت سيلينا: "أفضل كثيراً أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".وتابعت: "أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من الخجل، لما يمر به، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية".

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