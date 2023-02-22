مهرجان الجونة السينمائي يُعلن موعد افتتاح دورته السادسة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي موعد إقامة دورته السادسة التي ستقام في الفترة من 13-20 أكتوبر 2023، في مدينة الجونة، بعد غياب عام حيث تم تأجيل دورة العام 2022، ووفقا لبيان رسمي من المهرجان، فقد سمح التوقف القصير لإدارة المهرجان بإعادة النظر إلى الجوانب الفنية والتنظيمية للمهرجان والتركيز على محورية دور المهرجان التي لعبها في دوراته السابقة بمساهمته في تطوير مشهد صناعة السينما إقليميًا وعالميًا.

ويستمر المهرجان في الانعقاد تحت رعاية مؤسس مدينة الجونة، المهندس سميح ساويرس وشركة أوراسكوم للتنمية، المطور الرائد للوجهات المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس من جانبه، صرح المهندس سميح ساويرس: “مهرجان الجونة السينمائي فعالية فنية وإبداعية وسينمائية مهمة في المنطقة، وأنا ملتزم برعايتها حتى تستمر في المساهمة في تعزيز مشهد صناعة الأفلام، محليًا وإقليميًا وعالميًا. مع عودة المهرجان، أجدد إيماني بأهمية الفنون والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع. إضافة، فأنا متحمس لأن الجونة ستستمر في كونها موطنًا لواحد من أكثر المهرجانات الثقافية البناءة”.

عمرو منسي مديرًا تنفيذيًا للمهرجان

إضافة إلى ذلك، أعلن مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان ورائد الأعمال عمرو منسي مديرًا تنفيذيًا للمهرجان. وبحسب البيان “جاء تعيين منسي بالتزامن مع إرساء المهرجان رؤيته للسنوات القادمة لتوفير تجربة مثمرة إبداعيًا للوفود والضيوف والأفراد المشاركين في المهرجان لدعم تأثير المهرجان كمحفز رئيسي لتطوير صناعة السينما في المنطقة”.

وأعرب عمرو منسي عن حماسته لدوره الجديد لدعم مهرجان الجونة السينمائي في مهمته لتعزيز صناعة السينما المصرية والعربية عالميا، قائلا: “متحمس لدورة هذا العام، التي ستكون محطة هامة في تاريخ المهرجان. نحن مصممون على خلق تجربة لا تُنسى لكل المشاركين في المهرجان ووضع معايير عالية للدورات القادمة. مهرجان الجونة السينمائي هو شهادة على التزام مصر تجاه صناعة السينما وإمكانياتها لصنع تأثير على مستوى العالم”.ويخلف منسي أمل المصري التي شغلت منصب مدير المهرجان التنفيذي في الدورتين السابقتين من المهرجان، وأضاف المهندس سميح ساويرس: “أود أن أشكر أمل على الدور الهام الذي لعبته وإسهاماتها العظيمة خلال الدورتين الماضيتين من المهرجان”.

وأنشئ مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 بواسطة المهندس نجيب ساويرس بالتعاون مع الممثلة والمنتجة بشرى رزة، والرئيس التنفيذي لشركة آي إيفنتس عمرو منسي، والمنتج السينمائي كمال زادة. عزز المبادرة دعم مؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس وأوراسكوم للتنمية. يرأس فريق مهرجان الجونة السينمائي مديره انتشال التميمي، والذي يثري المهرجان بخبرته وإلمامه بالمشهد السينمائي محليًا ودوليًا.وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، نجح مهرجان الجونة السينمائي في إرساء مكانته كواحد من مهرجانات السينما الرائدة في المنطقة، المعنية باكتشاف المواهب المدفونة في المنطقة، والتي تتيح المجال للأصوات الجديدة، وتعنى بوصول السينما العربية للجمهور الدولي.

كما صرح مدير المهرجان انتشال التميمي: “بعد خمس دورات ناجحة، أردنا بعض الوقت لإعادة تقييم البرنامج واستكشاف كل الخيارات الممكنة، والتفكير في ما سيدفع المهرجان للأمام. الآن، نعود ممتلئين بالطاقة والإلهام للعب دورنا في تطوير صناعة السينما في المنطقة”.ومن المقرر إقامة الدورة السادسة لمهرجان الجونة في الفترة بين 13-20 أكتوبر 2023، وتقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة بين 15-19 أكتوبر 2023، في مدينة الجونة.

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