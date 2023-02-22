شكرا لقرائتكم خبر عن 61 فيلما في الدورة السابعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الإدارة الفنية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مشاركة 61 فيلما ضمن مسابقات وبرامج المهرجان المختلفة في دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.



مهرجان أسوان

وقالت المخرجة ماجي مرجان المستشار الفني للمهرجان، إن مسابقة الأفلام الطويلة تضم 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا، و"علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.

وأضافت ماجي مرجان، أن مسابقة الأفلام القصيرة تضم 18 فيلما من بينها 4 أفلام مصرية ثلاثة منها في عرضها العالمي الأول وهي، "إن غاب القط" إخراج ماريان حنا، و"سفرة دايمة" إخراج يحيى الحلو، و"سواح" إخراج منى يحيى، إضافة إلى فيلم "هي في برلين" إنتاج مشترك مع ألمانيا وإخراج سندس شبايك في عرضه الأول بالشرق الأوسط، إلى جانب 14 فيلما أخرى هي، "أقبّلك بالعسل" من فرنسا، و"بادجر" من سنغافورة في عرضه العالمي الأول، و"ما بين المنزل" من رومانيا" في عرض أول بالشرق الأوسط، و"كروكا" من الأردن، و"شريط فيديو تبدل" من السعودية"، و"دورة المياه حيث تموت العثث" من تشيلي في عرضه العالمي الأول، و"قهوة" من كندا، و"يد أمي" من العراق، و"إنها تحتاج إلى قرية" من أرمينيا في عرض أول بالشرق الأوسط، و"2 أو 3 أشياء لا أعرفها عنها" من فرنسا في عرض أول بالشرق الأوسط، و"الأعراف" من أسبانيا، و"الشاطئ الآخر" من كندا، إضافة إلى فيلمين من لبنان هما "يوم إجازة" عرض أول بالشرق الأوسط و"ممزق" في عرضه العالمي الأول.

وأشارت ماجي مرجان، إلى أن مسابقة الأفلام المصرية الطويلة، يشارك فيها 5 أفلام، من بينها الفيلمان المشاركان في مسابقة الأفلام الطويلة الدولية "مش زيهم" و"جولة ميم المملة"، إضافة إلى 3 أفلام أخرى هي، "الورشة"، بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وحمزة العيلي وحنان سليمان وإخراج محمد حمدي في عرضه العالمي الأول، و"جحر الفئران" إخراج محمد السمان في عرضه العالمي الأول، و"كاملة" بطولة إنجي المقدم وفراس سعيد ومي الغيطي وإخراج جون إكرام في عرضه الأفريقي الأول.

وأوضحت ماجي أن مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تضم 7 أفلام هي، "ست الحبايب" و"لازم نبدأ بالفن" إخراج مهند دياب، و"الأميرة النائمة" إخراج عبدالفتاح زيدان، و"نادية" و"برواز" إخراج رفيق جوزيف، و"قبل الأدان" إخراج سوزي فوزي، و"العروسة" إخراج فريق عمل ورش مهرجان أسوان.

وأشارت إلى أن برنامج أفلام الورش يضم 11 فيلما ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات وشباب أسوان، وهي "6 أخوات" و"نظرة" و"لما ينام الليل" و"الثلاثاء والأربعاء" و"حامد وبديعة" و"حلم البعيد" و"ردوا السلام" و"الوتد" و"ده كان" و"فيلم سياحي" و"وردة"، موضحة أن برنامج سينما الأطفال يضم 12 فيلما سيتم عرضها يوميا في عروض صباحية لطلاب المدارس الابتدائية بمحافظة أسوان .