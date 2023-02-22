شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، اليوم الأربعاء، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "ملح الجبل" للمخرج طارق الميرغنى.

الفيلم يتناول رحلة العاملين بإحدى قرى مصر النائية وما يعانيه هؤلاء من صعاب فى مواجهة الظروف الطبيعية الصعبة، حتى يستطيعوا استخراج الملح من داخل الجبل.

"ملح الجبل" سيناريو وإخراج طارق الميرغنى من إنتاج القومى للسينما 2007.

المخرج الراحل عمل فى بداية حياته كأحد مساعدى المخرج الكبير شادى عبد السلام، من أهم أفلامه فيلم "هنرى أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم "ملح الجبل" "بياع الربابة"، "ثورة بيضا"، وكانت آخر أعماله فيلم صلاح مرعي من إنتاج المركز القومى للسينما.

وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنرى أمين عوض-راهب الآثار الإسلامية"، وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير عن الفيلم التسجيلى "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربى الدورة الثالثة عشر 2007.