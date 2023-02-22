شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيا مع كالفين هاريس وترافس سكوت 19مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد يوم 19 مارس المقبل حفلا غنائيا بالسعودية حيث انضم سعد لأول مرة إلى قائمة مميزة من أبرزالنجوم العالميين ومنهم النجم العالمى كالفين هاريس ومغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت المرشح لجائزة جرامى وتقام الحفلات المصاحبة للسباق في حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل، على المسرح الرئيسي في جدة



أحمد سعد وكالفين هاريس وترافيس سكوت

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "قادر أكمل" الذي طرحها تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب قائلاً لـ"الخليج 365": ردود الأفعال فاقت توقعاتي من داخل الوسط الفني وخارجه حيث إن الأغنية تعبر عن مدى ارتباط الحبيب بحبيبته وعدم بعده عنها.

وأضاف أحمد السعد: "الحمد لله احرص في الأغانى الذي أقدمها على الاختلاف والتنوع حيث لايمل الجمهور مني، والحمد لله جمهورى هو الدافع الأساسي لي".

أغنية "قادر أكمل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتم طرحها على يوتيوب ومنصات أخرى، وتقول كلمات أغنية قادر أكمل :

أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكى بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللى عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتى الحته الحلوه ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت