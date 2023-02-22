شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين غاضب من الصحفيين رغم تحقيقه فوزًا قانونيًا فى قضيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات الكاميرا، صور للفنان أليك بالدوين خارج منزله في مانهاتن، بعد ساعات من تحقيقه انتصارًا في قضية القتل العمد المستمرة، إذ تم تخفيض فترة سجنه المحتملة من خمس سنوات كحد أدنى إلى 18 شهرًا كحد أقصى.

وعلى الرغم من الفوز الذى حققه على الصعيد قانوني، بدا بالدوين غاضبًا من الصحفيين خارج شقته في مانهاتن، حيث أمر مصورًا بالابتعاد عن طريقه، وبسبب الغضب، حاول فتح باب السيارة الخطأ، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

كما قال أحد الصحفيين "مرحبًا سيد بالدوين"، اقترب الممثل من مصور آخر بجوار وصرخ، "أنت في طريقي، ابتعد عن طريقي!" ورد عليه الصحفي "آسف يا سيدي" وانطلق من على الرصيف.

حاول بالدوين بعد ذلك فتح باب سيارة كان المصور يقف أمامه، فقط ليدرك أن سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات كانت متوقفة على الجانب الآخر، كما قال أحدهم، "إنها السيارة الأخرى ، أليك".

أكد مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا، أنه تم إسقاط تهمة القتل العمد ضد بالدوين، مما يعني أنه يمكنه تجنب عقوبة السجن تمامًا حتى لو أدين.

لا يزال بالدوين ومسئولة الأسلحة، هانا جوتيريز ريد، يواجهان تهمة القتل غير العمد بسبب إطلاق النار على هالينا هاتشينز، المصورة السينمائية في موقع تصوير فيلم Rust في عام 2021، والذى أدى لوفاتها.



السلاح



أليك بالدوين

تطورات جديدة فى قضية مقتل مديرة تصوير "Rust" لصالح أليك بالدوين

وأسقط المدعون العامون المسئولون عن التحقيق فى قضية مقتل مديرة تصوير فيلم "راست" خلال العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه أليك بالدوين، تهمة "الظروف المشددة" المرتبطة باستخدام السلاح، التى كانت موجهة إلى الممثل.

وقع الحادث يوم 21 أكتوبر 2021، فى موقع تصوير "راست" داخل مزرعة فى سانتا بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوى طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

اتهام أليك الدوين بالقتل غير العمد رسميا

ويشار إلى أن وثائق قضائية أفادت - فى وقت سابق - أن الممثل العالمي أليك بالدوين والمسئول عن الأسلحة في فيلم "راست" هانا جوتيريز ريد اتُهما بالقتل غير العمد على خلفية إطلاق الرصاص الذي راحت ضحيته المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير الفيلم بنيو مكسيكو في 2021، حسبما نشر موقع bbc.

وكانت ماري كارماك ألتوايز قد وجهت التهم بعد شهور من التكهنات حول ما إن كانت ستجد دليلا على أن بالدوين أبدى تجاهلا جنائيا للسلامة عندما أطلق من مسدس كان يتدرب عليه رصاصة حية قتلت هتشينز، واتهم كل من بالدوين وجوتيريز ريد بتهمتين بالقتل غير العمد.