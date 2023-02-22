شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف شرف يدير ندوة عرض فيلم "كلمة شرف" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الكاتب الصحفى أشرف شرف، اليوم الأربعاء، ندوة عرض فيلم "كلمة شرف" فى تمام السادسة مساءً، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، فى مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وذلك تحت إشراف وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى.

كما سيُعرض الفيلم فى نفس اليوم بسينما الهناجر بالقاهرة، ويعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، بحضور المخرج السينمائي أشرف فايق، مسئول بصندوق هيئة التنمية الثقافية، برئاسة هاني أبو الحسن، كما سيعرض الفيلم يوم الخميس 23 فبراير بسينما مركز طلعت حرب الثقافي.

المخرج حسام الدين مصطفى هو أحد أشهر المُخرجين السينمائيين المصريين، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم "الوصايا العشر" عام 1956، ويُعتبر من كبار مُخرجي الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.

تولى مهمة التصوير بنفسه في العديد من أعماله، ويُعتبر حسام الدين مصطفى مخرج صاحب قضية، وربما عرضّه ذلك للعديد من الأزمات الفنية والشخصية، ولعل أشهرها تعرضه للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع عرض فيلمه درب الهوى لاحتوائه على مشاهد خارجة، واعتباره من الأفلام التي تسيء للمجتمع المصري. ويشتهر لوكيشن حسام الدين مصطفى وراء الكاميرات بالهدوء النابع من الالتزام الشديد، برغم من توهجه أمام الكاميرات، وقد تزوج من الفنانة نيللي مطلع السبعينيات ولم يدم زواجهما أكثر من ثلاث سنوات ثم انفصلا في هدوء، واستمرا أصدقاء مقربين بعدها، وقد تزوج 3 مرات بخلاف زواجه من نيللي، واستقر مع زوجته الأخيرة أم ابنته جينا.

حسام الدين مصطفي رصيده 100 فيلم منذ عام 1956 وإلى عام 1994، من أشهر أفلامه الرصاصة لا تزال في جيبي، النظارة السوداء، الإخوة الأعداء، الظالم والمظلوم، صابرين، قاع المدينة، الشيماء، جريمة في الحي الهاديء، الشياطين الثلاثة، ملوك الشر، الحرافيش، غرام الأفاعي، وكالة البلح، وغيرها. ولعله تعمد الاعتزال السينمائي بعد وصوله لعدد 100 فيلم، توقف بعدها عن الإخراج للسينما وركّز نشاطه بالدراما، وخاصة التاريخية، حتى يستطيع إدارتها بصبغة سينمائية مُفعمه بالحركة، وقد نجح في ذلك خلال مسلسلات الفرسان، الإمام أبو حنيفة النعمان، الأبطال، عصر الأئمة، نسر الشرق، الإمام ابن حزم وغيرها. رحل عن دنيانا عام 2000 عن عمر يناهز 74 عام تاركًا رصيدًا حافلاً من الأفلام الهامة والدراما الهادفة.