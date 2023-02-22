شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تظهر بالحجاب في كواليس مسلسل "العمدة" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل.

ونشرت مي كساب صورة لها من كواليس العمل وهي تظهر بالحجاب، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: " ثريا، استنونا مسلسل جعفر العمدة رمضان يجمعنا، رمضان ٢٠٢٣ ربنا يدينا من كرمه وفضله".



مي كساب في مسلسل "العمدة"

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكان النجم محمد رمضان كشف كواليس العمل، حيث أكد أن دراما الأحداث مختلفة عن دراما مسلسل عائلة الحاج متولي، خاصة أن البعض شبه القصة بقصة الحاج متولى، وهو ما نفاه رمضان جملة وتفصيلا، وأكد انه بالفعل متزوج من 4 سيدات، ولكن الدراما مختلفة تماما عن أي عمل قدم في الدراما التليفزيونية .