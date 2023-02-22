كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو جديد وثقت من خلاله تواجدها في أحد الأماكن العامة برفقة صديقات لها، معربة عن سعادتها بلقائهن .
نشرت فيفي عبده مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت به وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود .
وأرفقت الفنانة المصرية الفيديو بتعليق جاء فيه: “ليلة جميلة مع أعز صديقاتي، انبسطت معاكم .. بحبكم اوي” .
وتعرضت فيفي عبده على خلفية هذا المقطع لهجوم وانتقادات من جانب بعض المتابعين في تعليقاتهم عليه الذين طالبوها بمراعاة سنها .
كما تحدث آخرون عن ضرورة مراعاتها للأحداث التي تعرضت لها سوريا وتركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم وانتقادات ضد فيفي عبده بسبب رقصها بالعباءة والحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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