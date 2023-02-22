هجوم وانتقادات ضد فيفي عبده بسبب رقصها بالعباءة والحجاب

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو جديد وثقت من خلاله تواجدها في أحد الأماكن العامة برفقة صديقات لها، معربة عن سعادتها بلقائهن .

نشرت فيفي عبده مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت به وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود .

وأرفقت الفنانة المصرية الفيديو بتعليق جاء فيه: “ليلة جميلة مع أعز صديقاتي، انبسطت معاكم .. بحبكم اوي” .

وتعرضت فيفي عبده على خلفية هذا المقطع لهجوم وانتقادات من جانب بعض المتابعين في تعليقاتهم عليه الذين طالبوها بمراعاة سنها .

كما تحدث آخرون عن ضرورة مراعاتها للأحداث التي تعرضت لها سوريا وتركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين .