“قلبها ما بيحملش إلا سواد وغل” .. حقيقة إساءة مؤلف مسلسل أزمة منتصف العمر لأصالة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:54 مساءً - انتشرت تصريحات منسوبة لأحمد عادل مؤلف مسلسل “أزمة منتصف العمر” نشرها أحد المواقع الصحفية، والتي أساء من خلالها للفنانة أصالة واصفا إياها بأن قلبها لا يحمل إلا السواد والغل .

رد كريم العدل مخرج المسلسل في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك” على تلك التصريحات نافيا أن يكون أحمد عادل أو غيره من القائمين على العمل قد أساءوا إلى أصالة .

تضمن المنشور صورة من التصريح، كتب “العدل” في تعليقه عليها: “إلى السادة الصحفيين: أسرة مسلسل أزمة منتصف العمر تكن كل الاحترام والتقدير للفنانة/ أصالة” .

تابع: “ونؤكد أن ذلك التصريح لم يصدر عننا ولا عن أى من القائمين على كتابة المسلسل، سواء من مؤلف القصة (أحمد عادل) أو المعالجة الدرامية وكتابة الحلقات (كريم العدل – كريم فهمي) :,

أضاف المخرج كريم العدل: “ونرجو من الصحافة تحري الدقة قبل نشر أى تصاريح والتأكد من هوية الشخص الذي يتحدث بإسمنا أو بإسم أى شخص من أسرة المسلسل .. شكرا” .