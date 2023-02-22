للمرة الثانية.. تداول صورة صادمة لعادل إمام بلحية طويلة بيضاء وملامح تُظهر قسوة الزمن.. شاهد الصور وأعرف التفاصيل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:54 مساءً - يظل الزعيم عادل إمام من أبرز النجوم المصريين والعرب حضورًا وقبولًا لدى طائفة كبيرة من الجمهور، فقد تميزت مسيرته بالكثير من الأعمال الفنية الهامة التي أثرت في وجداننا جميعًا.

واستنادًا لهذه المكانة التي يحظى بها فإنه يحظى كذلك باهتمام الجمهور لمعرفة أخباره أولاً بأول، يتابع صوره ومقاطعه المصورة التي قلما تنشر بين الحين والآخر.

صورة متداولة لعادل إمام بلحية بيضاء

ومؤخرًا تداول الجمهور صورة ثانية للزعيم عادل إمام بذقن ولحية ونظارة عريضة، ما جعل البعض يرجح أنه ربما تكون “بروفة” لشخصية جديدة يحضر لها إمام، أو أنها تكون غير حقيقية وتم التعديل عليها ببرامج الفوتوشوب كما في المرة الأولى، خاصةً وأنه يبدو فيها متقدماً بالعمر لدرجة ملحوظة وغير حقيقية.

صور مفبركة لعادل إمام تحيّر الجمهور

أما في المرة الأولى فقد تصدرت صورة “مفبركة” لإمام باللحية البيضاء الكثيفة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها، وكان برفقة نجله الفنان محمد إمام وحملت الصورة عنوان” عادل إمام في أحدث ظهور له”.

وأثارت الصورة حينها قلق جمهور ومحبي الزعيم عادل إمام وتكهن البعض أنه قد يبدو مريضًا وبدأت التساؤلات حوله وحول حالته خصوصاً أنه لم يظهر في الإعلام منذ فترة.

لكن اتضح فيما بعد أن الصورة التي ظهر فيها عادل إمام بلحية بيضاء غير حقيقية، إذ تم التعديل عليها وإضافة لحية بيضاء، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد، الذي أقيم قبل سنوات قليلة.

كما حرص جمهور الفنان عادل إمام على نشر الصورة الأصلية، قبل إضافة اللحية البيضاء عليها، للتأكيد على أنها مفبركة وغير حقيقة.

غياب الزعيم عن الساحة منذ 3 سنوات

وتغيب إمام عن الساحة منذ موسم دراما رمضان 2020، بعد قيامه ببطولة “مسلسل فلانتينو” بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

ورغم غياب النجم الكبير فإن اسمه كان حاضرًا من خلال محبيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ “الزعيم” الترند، وهو اللقب الذي يحمله عادل إمام على مدار تاريخه الفني، بسبب مشاركة محمد إمام في فيلم “عمهم”، الذي طرح مؤخرًا في السينمات، حيث احتفى به الجمهور من محبي الزعيم عادل إمام، وتسببوا في تصدره.

عودة عادل إمام إلى السينما

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أسابيع انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر -على نهج والده الراحل- وتدهور وضعه الصحي ودخوله المتكرر إلى المستشفى.

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