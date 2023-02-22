فنان مصري شهير عن فيلم “تاج” لتامر حسني: “فيلمي ومشروع عمري اتسرق مني”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 03:54 مساءً - شارك الفنان أحمد التهامي متابعيه بمنشور كشف من خلاله عن سرقة فكرة فيلم “تاج” الذي يستعد الفنان تامر حسني لتقديمه منه واستغلالها على الرغم من جهوده على مدار سنوات مضت من أجل تنفيذها من خلال عرضها على شركات الإنتاج .

كتب أحمد التهامي في منشوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا سكت كتير عن حقي عشان ما زعلش حد مني، اتشلت من أدوار كتير وقولت مش مهم” .

تابع: “ولحد دلوقتي مش واخد حقي الفني والأدبي والمادي اللي يليق بمجهودي وتعبي في مشواري الفني، وقولت كل شيء نصيب والحمد لله على حب الناس والدنيا مستورة والحمد لله” .

أضاف: “إنما توصل إن مشروعي، مشروع عمري اللي أنا تعبت فيه في كتابته ولفيت بيه على معظم شركات الإنتاج ولسه عندي يقين وإيمان بالله إن هيجي يوم وأعمله يتسرق مني ويعمله حد تاني” .

واصل: “بغض النظر ده فيلمي ومشروعي، وأنا أول واحد من 10 سنين فكرت في فكرة البطل الخارق، وطول الفترة دي كان يتسرق أجزاء من الفيلم وأقول عادي، إنما (التوأم الخارق) ده بتاعي ومسجلة في المصنفات والشهر العقاري” .

اختتم أحمد التهامي منشوره قائلا: “تامر حسني صاحبي وأخويا وأكيد ما يعرفش المعلومة دي .. أرجو الرسالة توصله لأن أكيد في ناس كتير مؤذية وحسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاولت أوصل ل تامر حسني ومعرفتش” .