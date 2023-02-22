أعرف رد إيناس الدغيدي على أنباء زواجها من هالة سرحان ولماذا طالبت بترخيص بيوت الدعارة؟!.. تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 02:47 مساءً - تحدثت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، للمرة الأولى عن الأخبار التي نشرت حول زواجها من الإعلامية المصرية هالة سرحان بباريس.

إيناس الدغيدي، قالت خلال استضافتها في «برنامج المتوحشة»، مع الإعلامية سالي عبدالسلام، والمذاع عبر فضائية «ONE »: «إن زواجها من هالة سرحان شائعة، ومفيش حد هينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب ديما بيحبوا يحدفوا طوب».

إيناس الدغيدي وزواجها من هالة سرحان

وعن تصريحات مرتضى منصور، مروّج شائعة عن زواجها من الإعلامية هالة سرحان، قالت: «مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبيه ولما بشوفه بسلم عليه».

إيناس الدغيدي، وجهت رسالة خاصة لهالة سرحان وهي تبكي، قالت فيها: «الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسى، محدش هيوقع بينا تاني».

وأضافت المخرجة المثيرة للجدل أن لديها أصدقاء رجال مثليين قائلة: “أصدقائي المثليين جدعان ومش مايعين”.

إيناس الدغيدي.. وتقنين بيوت الدعارة!

من ناحية أخرى، طالبت المخرجة إيناس الدغيدى، بترخيص بيوت الدعارة واعتبرت فى مقابلة تليفزيوينة لها أن ذلك ” لصالح المجتمع” لأن ذلك على حد قولها “ممكن يصون المجتمع من حاجات كتير لما تكون الدولة حاصرة الموضوع”.

وأشارت الدغيدي خلال مقابلة أخرى مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة“، عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء الثلثاء، إلى أن تقنين بيوت الدعارة يحمي المجتمع من أشياء كثيرة، ولكنه صعب في بلادنا على الرغم من أنه كان يوجد قانون لذلك قديمًا.

وتابعت: “الناس بقت معايا دلوقتي، البعض أصبح يطالب بتقنين بيوت الدعارة، والبعض يتحدث عن زنا المحارم بعدما طرحت فكرة عمل فيلم عن هذا الموضوع”.

وأضافت أنها ترى نفسها رقم واحد على رأس مخرجي مصر، مستكملة: “أنا فتحت باب عمل المخرجات في مصر، وليا يد فيما وصلن إليه، وهتحط في التاريخ غصب عن عين أي حد”.

ودأبت الدغيدي على تكرار مطالبتها بتقنين الدعارة في كل مقابلاتها، حتى أصبح هذا التصريح مكرراً كثيراً، مما عرضها للكثير من الهجوم.

ما لا تعرفه عن إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي هي مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية ومقدمة برامج ولدت في مدينة القاهرة في محافظة القاهرة في 10 من شهر مارس عام 1953 م في أسرة بسيطة و لديها سبعة أخوة غيرها وبعد إنتهاءها المرحلة الثانوية إلتحقت بالمعهد العالي للسينما في القاهرة و تخرجت في عام 1975 م وعملت كمساعد مخرج في السينما لفترة طويلة تصل إلى عشرة سنوات تقريبا.

وكان أول فيلم تقوم بإخراجه في عام 1985 م و ذلك من خلال فيلم ” عفوا أيها القانون ” الذي شاركها في تمثيلة العديد من نجوم السينما و هذا الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها وكان علامة فارقة في تاريخها الفني كمخرجة، ثم توالت أعمالها الفنية كمخرجة , و كان أول ظهور لها كممثلة من خلال فيلم ” أفواه و أرانب” الفيلم من بطولة النجمة فاتن حمامة والنجم محمود ياسين وكانت هي مساعد أول مخرج وظهرت في الفيلم أيضًا في دور خطيبة محمود ياسين وذلك في عام 1977م بعد تخرجها من المعهد بعامين .

زوج إيناس الدغيدي

عرض العديد من الفنانيين والمخرجين و رجال الأعمال الزواج على المخرجة الجميلة و لكنها كانت ترفض لظروف معينة , فتقدم لخطبتها الفنان محمود عبد العزيز ورفضت الزواج منه قائلة أنها كانت في بداية حياتها الهنية و كان يريدها أن لا تعمل و أن تكون ربة منزل فهو في ذلك الوقت كان مشهور ومعروف وكان يريد الإستقرار وهي كانت تريد أن يكون لها اسم معروف وتثبت ذاتها ولكن كان هناك سببًا آخر.

فإنها في ذلك الحين كانت تحب شخصًا آخر وهو الممثل فكري أباظة شقيق الفنان رشدي أباظة فكان زميلها في المعهد فإرتبطت به نتيجة زمالتهما في المعهد و تقدم بالفعل لخطبتها في حفل عائلي صغير و لكن لم يتم الزواج بعدها و بعد فترة تزوك الفنان من الممثلة حياة قنديل .

ثم في عام 1977 م تعرفت على الدكتور المسيحي نبيل معوض و إرتبطت به لمدة طويلة تصل إلى 9 سنوات ثم تزوجا لمدة 30 عام أنجبت منه إبنتها الوحيدة حبيبة , ثم إنفصلا قبل و فاته بعام واحد فقط و قد علقت المخرجة على إنفصالها قائلة علاقتنا أصابها الملل فإنفصلنا و وافته المنية بعد الإنفصال بعام واحد في عام 2016 م و قد قالت في أحد برامجها أنه حب حياتها و أنها تفتقده كثيرا.

ديانة إيناس الدغيدي هل هي مسلمة ؟

إختلفت الآراء حول ديانة المخرجة إيناس الدغيدي عدة مرات و لعدة أسباب مختلفة أولها عندما تزوجت من الدكتور المسيحي الديانة الدكتور نبيل معوض فظنوا أنها مسيحية و لكن إكتشف جمهورها لاحقا أنه تحول إلى الديانة الإسلامية قبل زواجه منها، ثم إتهمها البعض بالإلحاد أو اللادينية نتيجة أراؤها الدينية ورأيها في الحجاب والزواج و الحرية الجنسية ودفاعها عن حقوق المثليين وغيرها، لكن بعد ظهورها في برنامج المقالب مع رامز وعندما قالت آية قرآنية في أزمتها وقتها عرف الجمهور أنها مسلمة وقد علقت على ذلك قائلة أنها مسلمة و كل شخص له أراؤه وعلى كل شخص ممارسة عقيدته بالشكل الذي يفهمه .

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