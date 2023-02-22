شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا مهدد بالإيقاف مع روما بسبب يوفينتوس.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة مدوية، بإحتمالية إيقاف المهاجم الإيطالي باولو ديبالا، لاعب نادي روما الحالي، بسبب إتهامه بالتلاعب المادي فى الرواتب، بعد أن أعترف اللاعب بذلك الشئ فى فترته السابقة مع يوفينتوس.

وأوضحت التقارير أن إعترافات اللاعب ستعرضه لخطر الإيقاف، لأنه أصبح متورطا فى الأمر بعد التحقيقات الأخيرة التى خضع لها اللاعب، ومن ثم فإن اللاعب الآن أصبح متورطا مع مسئولي السيدة العجوز فى هذه القضية.

وأفادت التقارير أن اللاعب سيواجه خطر الإيقاف لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير، ومن ثم فإنه بعد الحين، قد يغادر اللاعب صفوف روما فى الصيف المقبل، على صدد هذه الإشكالية.



برشلونة المخرج الوحيد ل ديبالا

ويعيش ديبالا حالة فنية سيئة داخل يوفينتوس بالفترة الحالية، ومن ثم فإن اللاعب يفكر بشكل جادي لعرض خدماته على برشلونة فى الصيف، خاصة أن اللاعب يمتلك فى عقده شرط جزائي قيمته 12 مليون يورو فقط.

حيث يرغب اللاعب فى مغادرة الدوري الإيطالي بأي وسيلة، بعد تدهور الأوضاع الحالية، وفقد اللاعب إحترام ودعم جماهير يوفينتوس، بعد إتهامه بأنه كان أحد المتسببين البارزين فى أزمةخصم نقاط من السيدة العجوز.