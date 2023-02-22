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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور ليوناردو دي كابريو برفقة فتاة جديدة ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت العارضة ومقدمة البرامج مايا جاما برفقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو معًا ليلتين متتاليتين وسط احتفالات بافتا في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت مضيفة برنامج Love Island 28 عامًا ، والممثل ، 48 عامًا ، في Chiltern Firehouse ليلة السبت، قبل BAFTAs .
ديكابريو برفقة فتاة جديدة
ليو يتخفي في ميعاد جديد
مايا جاما في حفل البافتا
ثم في الليلة التالية يوم الأحد الماضي ، حضر كلاهما نفس الحفلة اللاحقة لـ BAFTA في نادي أعضاء أنابيل ، برعاية British Vogue And Tiffany & Co.ليوناردو دى كابريو يحسم الجدل حول علاقته بفتاة عمرها 19 عاما
تعرض النجم ليوناردو دى كابريو لانتقادات واسعة مؤخراً بعد الأخبار التي ربطت بين اسمه وبين فتاة تبلغ من العمر 19عاماً فقط، إذ تعرض لحملة كبيرة من السخرية مثلما ظهر عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع موقع tmz لكشف حقيقة الأمر من خلال تقرير.
التقرير أكد عدم صحة ارتباط Leonardo DiCaprio بـ إيدن بولاني التي لم تتم الـ 20 من عمرها حتي، وأضاف أنه بناء علي مصدر مقرب من ليوناردو فإنه لم يرتبط بها بأى علاقة غرامية حتي، وأن ظهورهما الأخير معاً سواء على متن يخت دى كابريو أو حينما تم رصدهما بعدسات المصورين أثناء تواجدهما في حفل كانا فيه جنباً إلى جنب لا يعكس وجود أي إرتباط بينهما، ليحسم بذلك التقرير كافة اللغط الذى طال الثنائى خلال الفترة الأخيرة.
عارضة الأزياء الذى ارتبط اسمها بـ ليوناردو
جدير بالذكر أن النجم العالمى ليوناردو دى كابريو صار معروفا بمواعدة عارضات الأزياء اللائى تقل أعمارهن عن 25 عامًا، لكن مع صوره الأخيرة برفقة عارضة الأزياء الأخيرة إيدن بولانى التى تبلغ من العمر 19 عامًا بات الأمر أكثر مما توقعه جمهوره ومتابعيه خاصة أنها صارت الأصغر على الإطلاق بين كل من واعدهن.