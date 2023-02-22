شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور ليوناردو دي كابريو برفقة فتاة جديدة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العارضة ومقدمة البرامج مايا جاما برفقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو معًا ليلتين متتاليتين وسط احتفالات بافتا في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت مضيفة برنامج Love Island 28 عامًا ، والممثل ، 48 عامًا ، في Chiltern Firehouse ليلة السبت، قبل BAFTAs .



ديكابريو برفقة فتاة جديدة



ليو يتخفي في ميعاد جديد



مايا جاما في حفل البافتا

ثم في الليلة التالية يوم الأحد الماضي ، حضر كلاهما نفس الحفلة اللاحقة لـ BAFTA في نادي أعضاء أنابيل ، برعاية British Vogue And Tiffany & Co.